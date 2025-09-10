Vuelve la amenaza de lluvias para este miércoles

Después de un martes tranquilo, este miércoles regresa el clima inestable a la ciudad, que nuevamente tendrá una considerable probabilidad de precipitaciones

Después de un martes tranquilo, este miércoles regresa el clima inestable a la ciudad, que nuevamente tendrá una considerable probabilidad de precipitaciones. Desde temprana hora existe un 25% de probabilidad de lluvia, además, la temperatura será bastante agradable, con 23° y un cielo con nubosidad media. Para la tarde el pronóstico de lluvia persiste e incluye un cielo con alta nubosidad y un ambiente bochornoso, pues se pronostican 29° de temperatura. Finalmente, para la noche el clima seguirá bochornoso, con 27° y cielo medio nublado; además, la posibilidad de precipitaciones será de 15%, por lo que es recomendable dormir con la ventana cerrada.