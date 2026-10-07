Vigilan dos zonas por posible desarrollo de ciclones tropicales

El sistema frente a Veracruz tiene 100% de probabilidad de desarrollo y recibiría el nombre de Isaías. El ubicado al sur de Oaxaca alcanza 90%

México mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión que podrían convertirse en ciclones tropicales durante los próximos días, una en el océano Atlántico y otra en el Pacífico, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema ubicado frente a las costas de Veracruz tiene 100% de probabilidad de desarrollo ciclónico, mientras que el fenómeno localizado al sur de Oaxaca alcanza 90%. De evolucionar a tormentas tropicales, recibirían los nombres de Isaías y Simón, respectivamente.

La zona de baja presión en el Atlántico se encontraba durante la mañana de este martes a 175 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y se desplazaba hacia el este-noreste.

El sistema presenta condiciones favorables para organizarse y, si alcanza la categoría de tormenta tropical, será denominado Isaías, de acuerdo con la lista oficial de nombres para la temporada.

El fenómeno se mantiene bajo seguimiento debido a su cercanía con territorio mexicano y a su potencial para generar lluvias y condiciones adversas en zonas del Golfo de México.

En el Pacífico, la segunda zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Oaxaca. Hasta la mañana de este martes 6 de octubre se encontraba aproximadamente a 500 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel.

El sistema presenta 90 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

En caso de convertirse en tormenta tropical, recibirá el nombre de Simón.

Los dos sistemas se encuentran todavía en fase de vigilancia, por lo que su evolución, trayectoria y posible impacto dependerán de cómo se desarrollen las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

La temporada todavía sigue activa

La formación de estos sistemas ocurre mientras continúa la temporada de ciclones tropicales en ambos océanos.

Para este año se contempla la formación de entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se pronostican entre 11 y 15.

El SMN mantiene el seguimiento de ambos fenómenos y recomienda a la población de las zonas potencialmente afectadas mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las condiciones y trayectorias pueden cambiar conforme avance su desarrollo.