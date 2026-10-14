Vigilan depresión tropical Veintiuno-E con potencial de huracán

Algunos modelos de pronóstico consideran que el fenómeno podría convertirse en un huracán de gran intensidad hacia el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes la formación de la depresión tropical Veintiuno-E en el océano Pacífico, un sistema que presenta potencial de rápida intensificación y que podría evolucionar a huracán durante los próximos días frente a las costas del sur de México.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro del fenómeno se localizaba durante la mañana a aproximadamente 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Las bandas nubosas asociadas a Veintiuno-E favorecerán el incremento de lluvias en entidades del sur y sureste del país, principalmente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, además de generar condiciones para tormentas intensas y oleaje elevado en zonas costeras.

Los pronósticos meteorológicos apuntan a un fortalecimiento acelerado del sistema. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) anticipa que la depresión tropical podría alcanzar la categoría de tormenta tropical en las próximas horas, adoptando el nombre de Trudy, y evolucionar posteriormente a huracán a mediados de la semana.

Con potencial de huracán para este viernes

Incluso, algunos modelos de pronóstico consideran que el fenómeno podría convertirse en un huracán de gran intensidad hacia el viernes, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de su trayectoria y evolución.

La formación de Veintiuno-E ocurre mientras el huracán Simon continúa su desplazamiento frente al occidente mexicano como ciclón categoría 1, manteniendo la activa temporada de ciclones tropicales en el Pacífico oriental.

Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en las comunidades costeras del Pacífico mexicano, debido al riesgo de lluvias intensas, inundaciones, deslaves y oleaje elevado conforme el sistema continúe fortaleciéndose.