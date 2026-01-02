Viernes soleado con máxima de 30 grados y fin de semana cálido

Por: María Fernanda Colunga 02 Enero 2026, 04:00 Compartir

Checa cómo estará el clima este 2 de enero y prepárate para un fin de semana soleado, despejado y con temperaturas agradables

Este viernes, quienes se levantan a primeras horas de la mañana disfrutarán de una temperatura de 15 grados. El día se presenta completamente soleado y despejado, sin probabilidad de precipitación, con una máxima estimada en 30 grados durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá a 20 grados, manteniendo un ambiente agradable. Debido a las condiciones soleadas, se recomienda usar protector solar si se planea permanecer al aire libre, así como hidratarse constantemente. Los madrugadores pueden aprovechar las primeras horas con temperaturas frescas para ejercicio al aire libre o actividades recreativas. Pronóstico extendido para el fin de semana Se espera que el sábado y domingo mantengan la misma tendencia de clima agradable: días despejados, soleados y con temperaturas máximas que rondarán los 30 grados. Las noches serán templadas, con mínimas cercanas a 20 grados, ideales para salidas nocturnas o paseos familiares. Claves para planificar tus actividades El buen clima es perfecto para actividades al aire libre, paseos por parques, caminatas o deportes. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, mantener la hidratación y protegerse del sol durante las horas centrales del día.