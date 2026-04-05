Viernes caluroso con presencia de nubosidad y ligeras lluvias

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar precauciones durante sus actividades al aire libre

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El pronóstico del tiempo para este viernes 3 de abril de 2026 anticipa un día caluroso con presencia de nubosidad y baja probabilidad de lluvia, aunque se prevén cambios en las condiciones climáticas durante el fin de semana.

Temperaturas durante el día

De acuerdo con el reporte, la jornada iniciará con una temperatura de 21 grados centígrados durante las primeras horas de la mañana.

Con el avance del día, el termómetro alcanzará una máxima de 34 grados centígrados, generando un ambiente cálido en gran parte de la región.

Para el cierre de la jornada, se espera una temperatura cercana a los 27 grados centígrados, manteniendo condiciones templadas durante la noche.

Nubosidad y probabilidad de lluvia

A lo largo del día se prevé la presencia de nubosidad considerable, aunque la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con apenas un 20 por ciento.

Estas condiciones permitirán que la jornada transcurra sin lluvias significativas.

Pronóstico para el fin de semana

Sin embargo, el panorama cambiará a partir del sábado, cuando se esperan lluvias de mayor intensidad en la región.

Para el domingo, el pronóstico indica la presencia de chubascos intermitentes, los cuales podrían estar acompañados de tormentas eléctricas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y tomar precauciones durante sus actividades al aire libre.