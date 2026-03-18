Viento variable durante la jornada en Monterrey

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en San Luis Potosí. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente muy frío a frío en la región y gélido en zonas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en gran parte de la región, pronosticándose cálido en Durango (noroeste) y caluroso en Chihuahua (suroeste).
Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente frío número 41 se desplazará sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en dicha península, así como en el sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Tabasco (sur) y Chiapas (norte).
La masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.
Asimismo, persistirá evento de “Norte” intenso con rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, muy fuerte con rachas de hasta 80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte), y fuerte con rachas de hasta 50 km/h en Tamaulipas, pronosticándose oleaje elevado en las costas de los estados mencionados.
Además, continúan condiciones para la caída de aguanieve o nieve en los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).