Viento variable durante la jornada en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante esta jornada de martes

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Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en San Luis Potosí. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente muy frío a frío en la región y gélido en zonas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado en gran parte de la región, pronosticándose cálido en Durango (noroeste) y caluroso en Chihuahua (suroeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 41 se desplazará sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en dicha península, así como en el sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

La masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.

Asimismo, persistirá evento de “Norte” intenso con rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, muy fuerte con rachas de hasta 80 km/h en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte), y fuerte con rachas de hasta 50 km/h en Tamaulipas, pronosticándose oleaje elevado en las costas de los estados mencionados.

Además, continúan condiciones para la caída de aguanieve o nieve en los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).