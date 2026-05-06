¡Viene el calorón! Miércoles estará marcado por alta temperatura

Los habitantes de la capital de Nuevo León enfrentan una jornada de intenso calor este martes. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el termómetro ha alcanzado los 24°C en las primeras horas, pero se espera que la temperatura escale de manera significativa conforme avance el día.
Temperaturas extremas
Para este miércoles 6 de mayo, se pronostica una temperatura máxima de 37°C, lo que generará un ambiente caluroso en toda la zona metropolitana. Por la noche, se espera que el ambiente se mantenga templado con una mínima de 28°C, ofreciendo poco alivio tras el calor vespertino.
Condiciones del cielo y precipitaciones
El panorama para las próximas horas se mantiene estable, con un cielo mayormente despejado. En cuanto a la probabilidad de precipitaciones:
Sin lluvias para hoy: La posibilidad de lluvia para este martes se mantiene prácticamente nula.
Cambio en el horizonte: Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, ya que se prevé el ingreso de humedad que podría detonar lluvias eléctricas a partir de mañana miércoles 6 de mayo.
Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.