¡Viene el calorón! Miércoles estará marcado por alta temperatura

Por: Masha Kayl 05 Mayo 2026, 22:47 Compartir

Para este miércoles 6 de mayo, se pronostica una temperatura máxima de 37°C, lo que generará un ambiente caluroso en toda la zona metropolitana

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Los habitantes de la capital de Nuevo León enfrentan una jornada de intenso calor este martes. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el termómetro ha alcanzado los 24°C en las primeras horas, pero se espera que la temperatura escale de manera significativa conforme avance el día. Temperaturas extremas Para este miércoles 6 de mayo, se pronostica una temperatura máxima de 37°C, lo que generará un ambiente caluroso en toda la zona metropolitana. Por la noche, se espera que el ambiente se mantenga templado con una mínima de 28°C, ofreciendo poco alivio tras el calor vespertino. Condiciones del cielo y precipitaciones El panorama para las próximas horas se mantiene estable, con un cielo mayormente despejado. En cuanto a la probabilidad de precipitaciones: Sin lluvias para hoy: La posibilidad de lluvia para este martes se mantiene prácticamente nula.

Cambio en el horizonte: Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, ya que se prevé el ingreso de humedad que podría detonar lluvias eléctricas a partir de mañana miércoles 6 de mayo. Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.