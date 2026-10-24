Vance se intensifica a huracán categoría 1; propiciará lluvias

El huracán Vance se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y mantiene condiciones favorables para generar lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del sur de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 03:00 horas de este viernes 23 de octubre, el centro del ciclón se localizaba a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 165 km/h y se desplazaba hacia el nor-noroeste a nueve kilómetros por hora.

#MarinaTeInforma La Tormenta Tropical #Vance se intensificó a Huracán categoría 1, se localiza a 702 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 784 km al sur de Lázaro Cárdenas, #Michoacán, desplazándose hacia el norte-noroeste a 9 km/h. Presenta vientos sostenidos de 140 km/h, rachas de hasta 165 km/h y oleaje de 4 a 5 metros en las inmediaciones del sistema. ⚠️ Las condiciones océano-atmosféricas favorecen que #Vance se intensifique a huracán categoría 2 durante las próximas 12 horas, sin descartar una rápida intensificación. Se prevé que alcance la categoría 3 durante las próximas 24 horas, con vientos sostenidos de hasta 185 km/h, rachas de 222 km/h y oleaje de 5 a 6 metros en las inmediaciones del sistema. 🌊 Actualmente, #Vance se encuentra fuera de la Zona Económica Exclusiva mexicana; sin embargo, permanece bajo vigilancia ante su intensificación y desplazamiento hacia el norte-noroeste. ⚠️ Exhortamos a la comunidad marítima y a la población costera a mantenerse informadas y extremar precauciones ante las condiciones de viento y oleaje elevado, así como por el riesgo de crecida de ríos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables. 📢 Consulta nuestro aviso meteorológico completo: https://t.co/aVtlj8aExv — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 23, 2026

Durante las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y suroeste de Michoacán, así como en la costa de Guerrero.

En Oaxaca se esperan intervalos de chubascos, con acumulaciones de cinco a 25 milímetros.

Para las costas de Guerrero también se prevén vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura.

Frente frío 3 provocará lluvias en el norte del país

Por otra parte, el frente frío número 3, ubicado sobre Sonora, interactuará con una vaguada y las corrientes en chorro polar y subtropical. Esta combinación favorecerá lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y sur de Chihuahua.

También se esperan precipitaciones fuertes en el norte y centro de Sinaloa, así como en el norte y oeste de Durango. Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado podría registrarse caída de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

¿Qué estados tendrán lluvias este viernes?

Otros canales de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad, propiciarán lluvias fuertes en el suroeste de Tamaulipas, el oeste y suroeste de Jalisco y Colima.

Asimismo, se pronostican chubascos en distintas entidades del centro, oriente y sureste del país, incluido el Estado de México. Para la Ciudad de México no se prevén lluvias.

La masa de aire frío asociada al frente frío número 2 mantendrá un ambiente frío a fresco durante las mañanas y noches en varias regiones. En el istmo y golfo de Tehuantepec se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de dos a tres metros.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones.