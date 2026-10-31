Vance se debilita a depresión tropical frente a costas de Nayarit

Se mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio mexicano

El ciclón Vance se ha debilitado a una baja presión remanente frente a las costas del estado de Nayarit, pero reforzó la probabilidad de lluvias en el oeste y noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas sobre entidades del noroeste y occidente de la República mexicana; así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua y Coahuila.

El pasado fin de semana, Vance alcanzó la categoría 1 de huracán con vientos sostenidos de 120 km/h y activó un operativo de prevención gubernamental en el litoral pacífico antes de comenzar a perder fuerza gradualmente.

La temporada de ciclones tropicales de 2026 en el Pacífico mexicano comenzó el 15 de mayo y concluirá oficialmente el próximo 30 de noviembre.

Pronóstico en la Mesa del Norte

Cielo nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a frío con bancos de niebla, muy frío en zonas serranas y gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas.

Lluvias muy fuertes en Coahuila (norte) y lluvias fuertes en Chihuahua (oeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Durango y Nuevo León, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí.