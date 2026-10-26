'Vance' provocará lluvias muy fuertes en cuatro estados de México

El NHC explicó que los cambios del viento con la altura, conocidos como cizalladura, estaban desorganizando las tormentas de Vance

El huracán Vance mantiene el riesgo de lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, pese a su debilitamiento sobre el Pacífico. Las precipitaciones podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra, mientras que el oleaje alcanzaría hasta cinco metros en parte del litoral.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este domingo 25 de octubre sobre estas condiciones en el occidente y sur de México, donde la circulación del ciclón continuará favoreciendo lluvias, viento y mar agitado.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantenía a Vance como huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

A esa hora, su centro se encontraba aproximadamente a 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 525 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Avanzaba hacia el noroeste a siete kilómetros por hora.

El avance lento puede prolongar las lluvias

La velocidad de desplazamiento de Vance es uno de los factores que requieren seguimiento. El NHC prevé periodos de lluvia sobre el litoral de Michoacán a Jalisco durante buena parte de la semana, aun cuando el sistema pierda intensidad.

El organismo señaló que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones y deslaves en Colima y el occidente de Michoacán y Jalisco, particularmente en áreas montañosas y de pendientes pronunciadas.

En Guerrero, las zonas costeras también permanecen entre las regiones con previsión de lluvias. Las autoridades pidieron mantenerse pendientes de los avisos locales ante posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Prevén olas de hasta cinco metros en Michoacán y Guerrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó durante la mañana que se esperaba oleaje de cuatro a cinco metros en las costas de Michoacán y Guerrero.

El pronóstico matutino también contemplaba olas de tres a cuatro metros en Colima y de dos a tres metros en Jalisco, condiciones que requieren precaución en playas y durante las actividades marítimas.

Para el litoral de Michoacán y Guerrero se previeron rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. Estos valores corresponden a las condiciones esperadas en la costa y son distintos de los vientos máximos sostenidos cerca del centro del huracán.

Vance pierde organización, pero sigue bajo vigilancia

El NHC explicó que los cambios del viento con la altura, conocidos como cizalladura, estaban desorganizando las tormentas de Vance.

Las observaciones satelitales también permitieron ajustar la ubicación de su centro más al suroeste de lo calculado previamente.

A las 9:00 horas no había vigilancias ni avisos costeros de ciclón en vigor en el boletín del organismo estadounidense. Sin embargo, persistía incertidumbre sobre la trayectoria y los posibles efectos del viento y la marejada en tierra.

Por ello, no había un punto de impacto confirmado. La población de los estados con pronóstico de lluvia debe consultar las actualizaciones del SMN y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente cerca de cauces, laderas y zonas expuestas al oleaje.