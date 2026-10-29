Vance generará lluvias intensas al occidente y noroeste del país

Tormenta tropical Vance refuerza la probabilidad de lluvias intensas con rachas de viento y oleaje elevado en costas del occidente y noroeste del país

La tormenta tropical Vance se localizará durante este miércoles al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit.

Su circulación, en interacción con inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del occidente del territorio nacional, además de Baja California Sur y Durango; así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima.

Así mismo, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila; además de lluvias y chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a frío con bancos de niebla, y muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas.

Lluvias intensas en Durango (sur), lluvias muy fuertes en Zacatecas (oeste y sur), y lluvias fuertes en Chihuahua (sur y sureste) y Coahuila (oeste y suroeste); las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Además de intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.