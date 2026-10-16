Trudy se intensifica a categoría 1 frente al Pacífico mexicano

La amplia circulación del huracán Trudy al sur de la costa de Guerrero, incrementará la probabilidad de lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Guerrero

La tormenta tropical Trudy se intensificó durante la madrugada de este jueves a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó aproximadamente a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

Las bandas nubosas asociadas al huracán favorecerán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Oaxaca, principalmente en regiones del noreste y suroeste del estado, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Guerrero, especialmente en zonas del oeste, sur y este de la entidad.

Además, se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero, por lo que las autoridades llamaron a extremar precauciones en zonas costeras y marítimas.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, la tormenta tropical Simon permanece estacionaria en el océano Pacífico y, de acuerdo con el reporte oficial, ya no genera efectos directos sobre territorio nacional.