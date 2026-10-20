Trudy se degrada a tormenta tropical y se aleja de México

Trudy se debilitó este lunes a tormenta tropical y comenzó a alejarse de las costas del Pacífico mexicano, aunque todavía amenaza con provocar lluvias fuertes

La tormenta tropical Trudy continúa alejándose de las costas mexicanas y pierde fuerza, aunque sus efectos todavía dejarán lluvias, viento y oleaje elevado en algunas zonas del país.

Al mismo tiempo, el frente frío número 2 mantiene el riesgo de precipitaciones torrenciales en el sureste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte de las 06:30 horas de este lunes 19 de octubre, el organismo detalló que el centro de "Trudy" se ubicaba a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110.

El sistema avanzaba hacia el oeste a nueve kilómetros por hora.

🌀Debido a la #TormentaTropical #Trudy, se pronostican #Lluvias fuertes en la costa de #Jalisco. Más detalles del sistema, aquí. ⤵️ https://t.co/m9A3dyb6kU https://t.co/ns5F3E8z5d — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026 La circulación de la tormenta tropical provocará lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Jalisco, así como chubascos de cinco a 25 milímetros en Baja California Sur. En las costas de Jalisco se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50. Además, el oleaje alcanzará de dos a cuatro metros en los litorales de ambas entidades. El SMN prevé que tanto los vientos como el oleaje disminuyan durante el transcurso del día, conforme Trudy continúe alejándose del territorio nacional. Frente frío 2 amenaza con lluvias torrenciales en el sureste El frente frío número 2 permanecerá estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, lo que favorecerá lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas. También se pronostican precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el norte de Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en distintas regiones de Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche. En la Ciudad de México y otras entidades del centro y norte del país se esperan chubascos. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y encharcamientos, por lo que se recomienda atender los avisos de Protección Civil. Prevén descenso de temperatura y fuertes rachas de viento La masa de aire polar asociada al frente frío mantendrá el descenso de temperatura y favorecerá un evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec. En Tabasco, las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Se espera que los vientos pierdan intensidad durante la noche. El pronóstico también contempla oleaje de dos a cuatro metros en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y el golfo de Tehuantepec. Vigilan dos zonas de baja presión con potencial ciclónico Además de Trudy, las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia dos zonas de baja presión con posibilidades de evolucionar a ciclones tropicales. En el Atlántico, una zona ubicada frente a la costa este de Estados Unidos conserva una probabilidad de desarrollo ciclónico de 40 por ciento durante los próximos siete días, de acuerdo con el reporte de las 06:00 horas. En el Pacífico, otra zona de baja presión situada al sur de Guatemala aumentó a 50 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas y mantiene 90 por ciento para los siguientes siete días. Este sistema se localiza a unos 750 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste a 16 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los pronósticos y evitar zonas propensas a inundaciones o deslaves.