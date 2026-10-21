Trudy se debilita, pero persiste riesgo por frente frío y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informó de que el sistema ya no genera efectos en México ni representa peligro para el territorio

Trudy se debilitó a una baja presión remanente y dejó de afectar las costas mexicanas, mientras el frente frío número dos mantiene el riesgo de inundaciones, evacuaciones, cierres portuarios y suspensiones escolares en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó de que el sistema ya no genera efectos en México ni representa peligro para el territorio nacional, por lo que dejó de emitir recomendaciones asociadas a Trudy.

Durante la noche del martes, sus remanentes se encontraban a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75.

El sistema avanzaba hacia el norte a cuatro kilómetros por hora. Su degradación ocurrió antes de lo previsto en el reporte anterior, que proyectaba su transformación en remanentes hacia el mediodía de este martes.

En contraste, el frente número dos, estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, mantendrá durante la noche lluvias torrenciales en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco, e intensas en el noroeste de Chiapas y el noreste de Oaxaca.

Para el martes, el SMN prevé acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en el norte y sur de Veracruz, y de entre 50 y 75 milímetros en zonas de Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

El frente interactuará con un canal de baja presión, mientras su masa polar mantendrá ambiente frío en el interior y rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó evacuaciones en zonas bajas de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán y Nanchital, con apoyo federal para trasladar familias a refugios.

La Marina mantiene su plan de auxilio en el sur veracruzano, con evacuaciones, retiro de árboles y escombros, suministro de agua potable y desazolve.

En el aviso portuario difundido por la CNPC figuran cierres a embarcaciones mayores en Veracruz, Coatzacoalcos y Alvarado, en Veracruz, y Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

Las restricciones para embarcaciones menores incluyen también puertos de Tamaulipas y Campeche.

El Gobierno veracruzano mantendrá el martes la suspensión de clases en todos los niveles de diez municipios: Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa, según el comunicado reproducido por medios locales.

Protección Civil advirtió de que la saturación de los suelos aumenta el riesgo de deslaves y pidió evitar cruzar corrientes y atender las indicaciones de evacuación.