Trudy se acerca a Jalisco y Colima con lluvias y oleaje elevado

El huracán Trudy se aproxima a las costas del Pacífico con lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje de hasta siete metros

El huracán Trudy, de categoría 1, avanza este sábado frente a las costas del occidente de México y amenaza con provocar lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Jalisco, Colima y Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el ciclón se intensifique nuevamente a categoría 2 durante el día.

En su reporte de las 09:00 horas, el organismo ubicó el sistema a 270 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Prevén que Trudy alcance la categoría 2

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Trudy podría fortalecerse a categoría 2 este sábado, con vientos sostenidos de 170 kilómetros por hora y rachas de hasta 205.

Para la madrugada del domingo, se estimaba que el huracán se encontraría a unos 80 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Durante la tarde, su centro podría ubicarse a 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, todavía como categoría 2.

El pronóstico indica que el ciclón perdería fuerza el lunes hasta degradarse a categoría 1 y posteriormente a tormenta tropical. Su trayectoria continuaría frente a Baja California Sur y, para el miércoles, podría convertirse en un sistema postropical al sur-sureste de Cabo San Lucas.

Alertan por lluvias torrenciales y oleaje de siete metros

El pronóstico general del SMN contempló lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin embargo, un aviso específico posterior sobre Trudy estimó acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en Colima y Michoacán, y de 50 a 75 milímetros en Jalisco y Nayarit.

Las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar inundaciones y deslaves, además de reducir la visibilidad en las carreteras.

También se pronosticaron rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de entre cinco y siete metros de altura.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Manzanillo hasta Cabo Corrientes, además de una zona de vigilancia hasta Punta San Telmo, Michoacán. También se emitieron alertas por tormenta tropical para zonas de Guerrero y Nayarit.

Colima y Guerrero enfrentan los efectos del temporal

Las lluvias asociadas con Trudy ya ocasionaron afectaciones en Colima. Durante el jueves se reportaron inundaciones, árboles caídos y vehículos varados en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo. En este último municipio, el bulevar Miguel de la Madrid quedó temporalmente intransitable, según reportes de Protección Civil.

En Guerrero, las autoridades suspendieron las clases del viernes en sus 85 municipios debido a las condiciones meteorológicas. Por su parte, Jalisco desplegó personal de emergencia en la zona costera para reforzar la vigilancia y preparar posibles evacuaciones.

La llegada de Trudy ocurre mientras algunas regiones todavía se recuperan del paso del huracán Simón. El ciclón alcanzó la categoría 4 y dejó al menos una persona fallecida y 201 viviendas dañadas en Guerrero, de acuerdo con balances de autoridades locales.

En Colima, Simón dañó al menos 58 viviendas en Manzanillo y obligó a trasladar a 177 personas a refugios temporales. El SMN informó que el sistema se degradó el viernes a una baja presión remanente al sur de Baja California Sur y dejó de representar un peligro para el territorio nacional.

Otro sistema provocará lluvias en el sureste

De manera paralela, el frente frío número 2 ocasionará lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia sobre distintas regiones del país.

Para la temporada de ciclones de 2026, México prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico.