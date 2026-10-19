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'Trudy' activa alertas en México: ¿qué estados están en riesgo?

Por: Diana Valeria Leyva

18 Octubre 2026, 09:44

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La Coordinación Nacional de Protección Civil prevé a residentes con recomendaciones como localizar los refugios temporales más cercanos

'Trudy' activa alertas en México: ¿qué estados están en riesgo?

El huracán Trudy se mantiene como categoría 2, por lo que las entidades como Colima, Nayarit y Jalisco se mantienen en alerta ante su posible impacto.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se localiza a 240 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima; y a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Trudy" propiciará lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (costa y sur) y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Colima y Nayarit (sur).

Prevén que el viento pueda alcanzar de 50 a 70 km/h con rachas de hasta 90 km/h. 

Estas son las recomendaciones emitidas por Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) sugirió a los residentes de entidades como Jalisco y Colima que tomaran las siguientes precauciones.

  • Localiza los refugios temporales más cercanos
  • Mantén tu mochila de emergencia cerca
  • Si tu vivienda no es segura, acude a un refugio temporal
  • Mantén alto nivel de atención a la información oficial

Pronóstico de lluvias y condiciones meteorológicas

  • Lluvias extraordinarias: Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
  • Lluvias torrenciales: Chiapas.
  • Lluvias fuertes: Zonas de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias muy fuertes: Jalisco y Colima, asociadas al huracán Trudy.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Norte, noreste y centro de México, incluido el Valle de México.
  • Chubascos: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Vientos y oleaje

  • Evento de norte: Rachas de 90 a 110 km/h.
  • Rachas de 80 a 90 km/h: Costas de Jalisco y Colima.
  • Rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas y Tabasco.
  • Rachas de 40 a 60 km/h: Sur de Nayarit.
  • Oleaje de 4 a 6 metros: Costas de Jalisco y Colima.
  • Oleaje de 2 a 3 metros: Sur de Nayarit y Michoacán.
  • Oleaje elevado: Costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec.

 

 

 

 

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