'Trudy' activa alertas en México: ¿qué estados están en riesgo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil prevé a residentes con recomendaciones como localizar los refugios temporales más cercanos

El huracán Trudy se mantiene como categoría 2, por lo que las entidades como Colima, Nayarit y Jalisco se mantienen en alerta ante su posible impacto.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se localiza a 240 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima; y a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

#AvisoMeteorológico #Trudy, #Huracán categoría 2, se localiza a 170 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Generará #Lluvias muy fuertes en Jalisco y fuertes en #Colima y #Nayarit. Toda la información sobre este sistema en https://t.co/cpO6UzeclD https://t.co/l8vGzD2UVX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026 De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Trudy" propiciará lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (costa y sur) y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Colima y Nayarit (sur). Prevén que el viento pueda alcanzar de 50 a 70 km/h con rachas de hasta 90 km/h. Estas son las recomendaciones emitidas por Protección Civil La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) sugirió a los residentes de entidades como Jalisco y Colima que tomaran las siguientes precauciones. Localiza los refugios temporales más cercanos

Mantén tu mochila de emergencia cerca

Si tu vivienda no es segura, acude a un refugio temporal

Mantén alto nivel de atención a la información oficial Pronóstico de lluvias y condiciones meteorológicas Lluvias extraordinarias : Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

: Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Lluvias torrenciales : Chiapas.

: Chiapas. Lluvias fuertes : Zonas de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Zonas de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias muy fuertes : Jalisco y Colima, asociadas al huracán Trudy.

: Jalisco y Colima, asociadas al huracán Trudy. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Norte, noreste y centro de México, incluido el Valle de México.

: Norte, noreste y centro de México, incluido el Valle de México. Chubascos: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Vientos y oleaje Evento de norte : Rachas de 90 a 110 km/h.

: Rachas de 90 a 110 km/h. Rachas de 80 a 90 km/h : Costas de Jalisco y Colima.

: Costas de Jalisco y Colima. Rachas de 50 a 70 km/h : Tamaulipas y Tabasco.

: Tamaulipas y Tabasco. Rachas de 40 a 60 km/h : Sur de Nayarit.

: Sur de Nayarit. Oleaje de 4 a 6 metros : Costas de Jalisco y Colima.

: Costas de Jalisco y Colima. Oleaje de 2 a 3 metros : Sur de Nayarit y Michoacán.

: Sur de Nayarit y Michoacán. Oleaje elevado: Costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec.