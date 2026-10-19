'Trudy' activa alertas en México: ¿qué estados están en riesgo?

El huracán Trudy se mantiene como categoría 2, por lo que las entidades como Colima, Nayarit y Jalisco se mantienen en alerta ante su posible impacto.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se localiza a 240 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima; y a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
#AvisoMeteorológico #Trudy, #Huracán categoría 2, se localiza a 170 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Generará #Lluvias muy fuertes en Jalisco y fuertes en #Colima y #Nayarit. Toda la información sobre este sistema en https://t.co/cpO6UzeclD https://t.co/l8vGzD2UVX— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Trudy" propiciará lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (costa y sur) y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Colima y Nayarit (sur).
Prevén que el viento pueda alcanzar de 50 a 70 km/h con rachas de hasta 90 km/h.
Estas son las recomendaciones emitidas por Protección Civil
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) sugirió a los residentes de entidades como Jalisco y Colima que tomaran las siguientes precauciones.
- Localiza los refugios temporales más cercanos
- Mantén tu mochila de emergencia cerca
- Si tu vivienda no es segura, acude a un refugio temporal
- Mantén alto nivel de atención a la información oficial
Pronóstico de lluvias y condiciones meteorológicas
- Lluvias extraordinarias: Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
- Lluvias torrenciales: Chiapas.
- Lluvias fuertes: Zonas de Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias muy fuertes: Jalisco y Colima, asociadas al huracán Trudy.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Norte, noreste y centro de México, incluido el Valle de México.
- Chubascos: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Vientos y oleaje
- Evento de norte: Rachas de 90 a 110 km/h.
- Rachas de 80 a 90 km/h: Costas de Jalisco y Colima.
- Rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas y Tabasco.
- Rachas de 40 a 60 km/h: Sur de Nayarit.
- Oleaje de 4 a 6 metros: Costas de Jalisco y Colima.
- Oleaje de 2 a 3 metros: Sur de Nayarit y Michoacán.
- Oleaje elevado: Costas de Veracruz y golfo de Tehuantepec.