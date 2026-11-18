El sistema frontal originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante esta jornada de martes

Durante este martes, el frente número 6 con características de estacionario se extenderá sobre el golfo de México y el sureste del territorio nacional; en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y la península de Yucatán.

La masa de aire polar que lo impulsa, propiciará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país; además de evento de “Norte” fuerte a muy fuerte con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de viento de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas.

Así mismo, el nuevo frente frío número 7, se asociará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical; recorriendo el noroeste de México y originando lluvias con chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura en dicha región.

Finalmente, la persistencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad, originarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.