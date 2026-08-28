Tormenta tropical Dolly toma fuerza en el Atlántico

Por ahora, los meteorólogos no han emitido vigilancias ni avisos costeros debido a Dolly, pero piden mantenerse en alerta

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EUA reportó que la tormenta tropical Dolly, que es la cuarta del presente periodo de huracanes, se desarrolló este jueves sobre el Atlántico central y se desplaza hacia el oeste a 39 km/h, sin que hasta ahora exista peligro para las áreas costeras.

Dolly tiene ráfagas más intensas y vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora y estaba situada aproximadamente a 2.505 kilómetros al este de las Islas de Sotavento.

Se estima que el sistema continúe moviéndose hacia el oeste en los próximos días y se acerque a las Antillas Menores este fin de semana; sin embargo, se espera que antes de arribar a las islas se debilite hasta transformarse en una onda tropical.

Aunque la coincidencia es fortuita, el nombre de la tormenta fue el mismo que el de la fallecida cantante Dolly Parton, pues los listados de nombres de tormentas son establecidos previamente por el NHC.

A causa de Dolly, los meteorólogos todavía no han emitido avisos ni vigilancias costeras; no obstante, el NHC ha solicitado a los residentes de las Antillas Menores que mantengan la atención en su evolución.

Las lluvias vinculadas al sistema podrían empezar a tener un impacto en las Antillas Menores entre el sábado y el domingo, y luego, entre el domingo y el lunes, afectar a Puerto Rico, La Española e Islas Vírgenes, con riesgo de inundaciones súbitas, particularmente en áreas montañosas.

La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) estima que la temporada de huracanes en el Atlántico será por debajo de la media, debido parcialmente a los efectos del fenómeno meteorológico El Niño.

Dolly es la tormenta con nombre número cuatro de la temporada, después de Cristóbal, Bertha y Arthur. Esta última se formó el 12 de agosto pasado y no supuso un riesgo para tierra firme.