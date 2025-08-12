Tormenta sorprende a regios este lunes por la tarde

De acuerdo con Protección Civil estatal las precipitaciones se registraron en los municipios de Apodaca, San Nicolás, Monterrey, Escobedo y Cerralvo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Esta vez el pronóstico no falló y durante la tarde de este lunes 11 de agosto se registró una tormenta en varios municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil estatal las precipitaciones se registraron en los municipios de Apodaca, San Nicolás, Monterrey, Escobedo y Cerralvo.

Además de la lluvia, comenzaron las rachas viendo e incluso en varias zonas hubo la presencia de actividad eléctrica, por lo que la mencionada corporación activó los protocolos de monitoreo.

Se exhorta a la población, particularmente a los automovilistas, a que extremen precauciones y conduzcan a menor velocidad, esto con el fin de prevenir accidentes.

Aunque todavía no hay registro de inundaciones, tampoco se descarta que en próximas horas haya encharcamientos en diferentes zonas, por lo que también se pide evitar cruzar por lugares con demasiada agua acumulada.