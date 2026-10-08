Tormenta Isaías alcanzaría categoría de huracán este jueves

Hasta el momento, la trayectoria de Isaías no afectará directamente a Nuevo León debido a su desplazamiento hacia territorio estadounidense

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este miércoles que la depresión tropical que avanzaba sobre el golfo de México se intensificó a la tormenta tropical Isaías, convirtiéndose en el noveno ciclón nombrado de la temporada del Atlántico en 2026.

La principal preocupación de los meteorólogos se centra en su rápida evolución, ya que se prevé que alcance la categoría de huracán este jueves antes de tocar tierra el viernes en la costa estadounidense del golfo.

Ante el rápido deterioro de las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Marina (Semar) ordenó el cierre de 12 puertos a embarcaciones menores en cuatro estados del litoral mexicano: Tampico, Altamira y La Pesca en Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla en Veracruz; Sánchez Magallanes en Tabasco; e Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum K'aab Naab y Champotón en Campeche.

También la Semar exhortó a la población costera y ribereña a seguir las indicaciones oficiales y evitar actividades marítimas o turísticas.

Por su parte, el NHC mantiene activas vigilancias por marejada ciclónica, tormenta tropical y huracán para una amplia franja de Estados Unidos, que abarca desde Luisiana hasta Florida.

Protección Civil de Nuevo León informó que mantiene bajo vigilancia constante este fenómeno meteorológico.

Hasta el momento, la trayectoria de Isaías no afectará directamente a la entidad debido a su desplazamiento hacia territorio estadounidense.

La formación de Isaías ocurre tras un atípico mes de septiembre que concluyó sin ningún ciclón ni huracán en el Océano Atlántico, cuenca que influye directamente en las lluvias de Nuevo León.

El Horizonte publicó que este periodo de inactividad ciclónica en un mes históricamente pico no se registraba desde hace 60 años en registros oficiales documentados, y desde hace 121 años según archivos históricos preliminares.