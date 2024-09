 Tormenta Isaac se fortalece, ¿afectará a México?

La temporada de huracanes 2024 ha intensificado su actividad en las últimas semanas, rodeando a México con varios ciclones de gran potencia.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtió que, tras el verano, es común que la actividad ciclónica se incremente, afectando las costas mexicanas tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México.

Actualmente, dos poderosos huracanes rodean al país: John, que se encuentra frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima en el Pacífico, y Helene, avanzando sobre el Golfo de México hacia el sur de Estados Unidos.

A la par, se ha formado la tormenta tropical Isaac en el Océano Atlántico, lo que ha causado inquietud en la población sobre posibles afectaciones en territorio mexicano.

STORM WATCH UPDATE:

The #NHC has indicated that tropical storm #Isaac has formed over the northern Atlantic. This system poses no threat to the region. https://t.co/rBtrkcRENu pic.twitter.com/L35I9v3BZg