Tifón Bavi pierde fuerza, pero mantiene alerta en China

El tifón Bavi se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en China, aunque continuará provocando lluvias intensas y fuertes vientos

El tifón Bavi perdió intensidad este domingo y fue reclasificado como tormenta tropical después de ingresar a la provincia china de Zhejiang. No obstante, las autoridades meteorológicas advirtieron que el fenómeno seguirá generando fuertes vientos y lluvias en varias regiones del país durante los próximos días.

De acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de China, el sistema continuó debilitándose mientras avanzaba hacia el noroeste y se internaba en la provincia de Anhui durante la tarde del domingo.

Persisten las lluvias y los fuertes vientos

Los pronósticos indican que las precipitaciones intensas y las rachas de viento continuarán afectando numerosas ciudades del este y noreste de China entre el domingo y el lunes.

Las autoridades meteorológicas señalaron que durante la tarde del domingo se registraron lluvias de fuertes a torrenciales en varias provincias, incluida Anhui, por lo que se mantiene la vigilancia ante posibles afectaciones.

Millones de personas fueron evacuadas

Como medida preventiva, más de 2.2 millones de habitantes fueron evacuados en la provincia de Zhejiang, según reportes de medios estatales.

En Shanghái también fueron desalojadas más de 290 mil personas de zonas consideradas de riesgo, mientras que en la provincia de Fujian las evacuaciones superaron las 180 mil personas.

Daños y afectaciones al transporte

En la ciudad costera de Yueqing, ubicada en Zhejiang, el paso del fenómeno provocó la caída de más de mil 300 árboles, de los cuales al menos 700 fueron arrancados de raíz.

Las operaciones aéreas también resultaron afectadas. Se estimó la cancelación de alrededor de 653 vuelos de llegada y salida en los aeropuertos internacionales de Pudong y Hongqiao, en Shanghái, debido a las condiciones meteorológicas.

Taiwán también resintió los efectos

Aunque Bavi pasó al norte de Taiwán sin tocar tierra directamente, la isla registró consecuencias por los fuertes vientos asociados al sistema.

El departamento de bomberos informó que al menos 134 personas resultaron lesionadas, principalmente por accidentes mientras circulaban en motocicletas o bicicletas, así como por las condiciones resbaladizas de las carreteras.