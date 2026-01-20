Tiempo variable durante la semana en Monterrey

Ambiente de fresco a templado durante esta semana en Monterrey con una mínima de 12 grados y máxima de 25 grados en promedio

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado, con lluvias y chubascos en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 29 se desplazará sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana, sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante esta tarde, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.