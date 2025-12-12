Tiempo sin variación en la zona metropolitana de Monterrey

En la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado con posibles lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas, y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Por la tarde, ambiente fresco a templado en la región.
Viento de dirección variable 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.