Tiempo sin variación en la zona metropolitana de Monterrey

Por: Arlett Fernández 11 Diciembre 2025, 14:42 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente seco para este jueves en donde la máxima será de 23 grados para esta tarde, mientras que por la noche se pronostican 16 grados

En la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado con posibles lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas, y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente fresco a templado en la región. Viento de dirección variable 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.