Tiempo muy caluroso para este fin de semana en Monterrey

Clima en Monterrey muy cálido para sábado y domingo con mínima de 19 grados y máxima de 39 grados en promedio, previo a un descenso en la temperatura el lunes

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Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región; pronosticándose onda de calor en Durango (oeste).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).