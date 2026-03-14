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Clima

Tiempo muy caluroso para este fin de semana en Monterrey

Por: INFO 7

13 Marzo 2026, 14:48

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Clima en Monterrey muy cálido para sábado y domingo con mínima de 19 grados y máxima de 39 grados en promedio, previo a un descenso en la temperatura el lunes

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región; pronosticándose onda de calor en Durango (oeste).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.

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Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

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