Tiempo estable y seco durante la semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 08 Diciembre 2025, 14:06 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente frío por las mañanas, mientras que por la tarde el termómetro se recuperar para registrar máximas de hasta 28 grados

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí (región Huasteca); cielo parcialmente nublado y sin lluvia en resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas. Por la tarde, ambiente fresco a templado en la región. Viento de dirección variable 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.