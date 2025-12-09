Tiempo estable y seco durante la semana en Monterrey

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí (región Huasteca); cielo parcialmente nublado y sin lluvia en resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas. Por la tarde, ambiente fresco a templado en la región.
Viento de dirección variable 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.