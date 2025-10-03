Tiempo estable y panorama de cielo despejado en Monterrey

02 Octubre 2025

Clima en Monterrey con ambiente cálido en donde se presentará una temperatura máxima de 32 grados y ausencia de nubes para esta jornada de jueves

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se espera cielo despejado a medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frio en sierras de la región, con temperaturas mínimas menores a 5°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Durango; y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila; y viento de 10 a 25 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.