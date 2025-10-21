Tiempo estable y cielo mayormente despejado en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente brumoso para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo mayormente despejado

Para la Mesa del Norte en el transcurso de este lunes se espera cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, con temperaturas de 0 a 5 ° en el sureste de Coahuila y en sierras de Zacatecas, y con temperaturas mínimas menores a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Nuevo León y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el noreste de Durango y en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Durango; y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Durango y San Luis Potosí; y con rachas menores a 35 km/h en zonas de Zacatecas y Aguascalientes.