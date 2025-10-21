Tiempo estable y cielo mayormente despejado en Monterrey

Para la Mesa del Norte en el transcurso de este lunes se espera cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.
Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras de la región, con temperaturas de 0 a 5 ° en el sureste de Coahuila y en sierras de Zacatecas, y con temperaturas mínimas menores a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua, Nuevo León y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en el noreste de Durango y en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Durango; y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Durango y San Luis Potosí; y con rachas menores a 35 km/h en zonas de Zacatecas y Aguascalientes.