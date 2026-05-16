Tiempo estable y cálido para este fin de semana en Monterrey

Por: Carolina Sifuentes 15 Mayo 2026, 13:53 Compartir

Para sábado y domingo se pronostica una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados en promedio con ligera probabilidad de lluvia

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Para la Mesa del Norte se espera en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas; lluvias aisladas en Durango y sin lluvia en Chihuahua. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste y noreste), e iniciando en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste) y Aguascalientes (sur y oeste). Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y de componente sur con misma intensidad en Coahuila y Nuevo León. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.