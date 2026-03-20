Tiempo estable y brumoso en la zona metropolitana de Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados por la tarde y panorama de cielo parcialmente despejado durante este jueves

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En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente muy frío a frío en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en Chihuahua (oeste). Iniciando onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste y suroeste).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte y noroeste del territorio nacional, además de propiciará el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

Así mismo, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).