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Clima

Tiempo estable y brumoso en la zona metropolitana de Monterrey

Por: INFO 7

19 Marzo 2026, 14:28

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Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados por la tarde y panorama de cielo parcialmente despejado durante este jueves

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente muy frío a frío en la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en Chihuahua (oeste). Iniciando onda de calor en Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste y suroeste).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

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Pronóstico meteorológico general

Para hoy, canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte y noroeste del territorio nacional, además de propiciará el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

Así mismo, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).

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