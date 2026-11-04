Tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en el país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre al frente frío número 4 que se extenderá sobre el norte y noreste de México

Para este martes, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera cubrirá gran parte de la República Mexicana, condición que mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvias, con excepción de zonas del occidente, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, en donde podrían presentarse lluvias e intervalos de chubascos.

El frente frío número 4 se extenderá sobre el norte y noreste del país e interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generando rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias e intervalos de chubascos en las regiones mencionadas.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso del día, con chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en Coahuila. Sin lluvia en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y muy frío a gélido con bancos de niebla en zonas altas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en zonas de Durango, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.