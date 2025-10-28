Tiempo estable y ambiente brumoso en Monterrey

Por: Arlett Fernández 27 Octubre 2025, 14:07 Compartir

Clima en Monterrey estable para este arranque de semana, en donde se espera una máxima de 31 grados por la tarde y de 25 grados durante la noche

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado con lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí (región Altiplano). Cielo despejado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; así como rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.