Tiempo estable y agradable para el fin de semana en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura mínima de 11 grados y máxima de 28 grados en promedio para este sábado y domingo en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, con lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado y cálido en Durango (oeste).

Viento de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua y San Luis Potosí.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 33 se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana; sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

Así mismo, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 30 a 50 km/h, durante la mañana, en Yucatán y Quintana Roo; durante la tarde, dicha masa polar empezará a modificar sus características térmicas y favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas en la mayor parte del país, no obstante, prevalecerá ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, favorecido por la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.