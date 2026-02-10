Tiempo estable y agradable durante la semana en Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, chubascos en Durango y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Coahuila. Cielo medio nublado y sin lluvia en Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.
Por la mañana, ambiente frío a fresco, y muy frío con heladas en zonas serranas de la región. Durante la tarde, ambiente templado en la región y fresco en zonas altas de Chihuahua y Durango.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Durango y de componente sur en Coahuila y Nuevo León, y de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Además, posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas.
Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
Por otra parte, la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en el occidente y sur de México, además de Quintana Roo.
Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y temperaturas altas durante el día sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.
Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.