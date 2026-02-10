Tiempo estable y agradable durante la semana en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima superior a los 27 grados y panorama de cielo parcialmente despejado durante esta semana

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se presentará cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, chubascos en Durango y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Coahuila. Cielo medio nublado y sin lluvia en Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.

Por la mañana, ambiente frío a fresco, y muy frío con heladas en zonas serranas de la región. Durante la tarde, ambiente templado en la región y fresco en zonas altas de Chihuahua y Durango.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Durango y de componente sur en Coahuila y Nuevo León, y de dirección variable con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Además, posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas.

Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Por otra parte, la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en el occidente y sur de México, además de Quintana Roo.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y temperaturas altas durante el día sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.