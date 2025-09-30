Tiempo estable sin probabilidad de lluvia en Monterrey

Por: Arlett Fernández 29 Septiembre 2025, 14:32 Compartir

Clima en Monterrey con panorama de cielo parcialmente despejado y temperatura máxima de 32 grados para esta jornada de lunes

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur) y Aguascalientes; muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; y rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.