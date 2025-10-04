Tiempo estable para el fin de semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 03 Octubre 2025, 14:45

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados y panorama de cielo mayormente despejado para este arranque de fin de semana

Durante este fin de semana en Monterrey se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados en promedio. Para la Mesa del Norte se estará presentando cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en San Luis Potosí. Lluvias aisladas en Coahuila y Durango; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, así como rachas de hasta 40 km/n en Durango.