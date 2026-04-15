Tiempo estable durante los próximos días en Monterrey

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos; asimismo, se prevén chubascos en Chihuahua y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Viento de dirección variable de 50 a 60 km/h en Chihuahua, con rachas de 70 a 90 km/h y posible formación de torbellinos en su porción noreste; así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el noroeste de Durango; y viento con rachas de igual intensidad en Coahuila y Nuevo León, con posible formación de torbellinos en el norte de ambos estados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente frío número 44 prevalecerá sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca en el norte del territorio mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); y chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
Viento con rachas 70 a 90 km/h en Sonora, acompañadas de posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste); y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).
Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.
Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).