Tiempo estable durante los próximos días en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados por la tarde de este martes, mientras que para el cierre de la jornada se pronostican 26 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos; asimismo, se prevén chubascos en Chihuahua y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento de dirección variable de 50 a 60 km/h en Chihuahua, con rachas de 70 a 90 km/h y posible formación de torbellinos en su porción noreste; así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el noroeste de Durango; y viento con rachas de igual intensidad en Coahuila y Nuevo León, con posible formación de torbellinos en el norte de ambos estados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 44 prevalecerá sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca en el norte del territorio mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte); y chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, se prevén lluvias aisladas en zonas de Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Viento con rachas 70 a 90 km/h en Sonora, acompañadas de posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste); y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).