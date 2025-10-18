Tiempo estable con nula probabilidad de lluvia en Monterrey

Para la Mesa del Norte se estará presentando cielo medio nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en Durango (centro, oeste y sur) y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes.
Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas serranas, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido.
Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Nuevo León y Durango, y con posible formación de torbellinos en Coahuil