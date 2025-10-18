Tiempo estable con nula probabilidad de lluvia en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura mínima de 20 grados y máxima de 30 grados en promedio, sin probabilidad de precipitación durante el fin de semana

Para la Mesa del Norte se estará presentando cielo medio nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en Durango (centro, oeste y sur) y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas serranas, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Nuevo León y Durango, y con posible formación de torbellinos en Coahuil