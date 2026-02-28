Tiempo estable con máxima de 30 grados para el fin de semana

Clima en Monterrey de templado a cálido para este fin de semana con temperatura mínima de 17 grados y máxima de 30 grados en promedio

Para la Mesa del Norte se pronostica cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y de gélido a muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Pronóstico meteorológico general

Hoy viernes, una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), además de Michoacán (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Por otra parte, canales de baja presión en el interior de México, propiciarán lluvias aisladas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.