Tiempo cálido y agradable para el fin de semana en Monterrey

Para la Mesa del Norte se espera por la mañana, cielo despejado a parcialmente nublado; bancos de niebla en San Luis Potosí; ambiente frío, siendo muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí; y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente templado; cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el sistema frontal número 22 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del país, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida desde el noreste hasta el occidente de México y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte y este), Tabasco (sur y este) y Campeche (centro y suroeste).
Lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.
A su vez, se prevé viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.
Por otro lado, continuará el ambiente muy frío a frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas.
Además, se espera la formación de bancos de niebla en Baja California (municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada), así como en zonas costeras del occidente de la península de Baja California.