Tiempo cálido para este fin de semana en Monterrey

Por: Arlett Fernández 05 Septiembre 2025, 14:30

Para este arranque de fin de semana en Monterrey se espera una temperatura máxima de 37 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Ambiente cálido se pronostica para este viernes en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados y cielo mayormente despejado. El sábado la temperatura mínima será de 23 grados y la máxima de 36 grados, mientras que el domingo la mínima en 23 grados y la máxima en 31 grados con probabilidad de lluvia. Para la Mesa del Norte, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas en Durango (norte, centro y oeste), muy fuertes en Chihuahua y fuertes en San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Coahuila y Nuevo León. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.