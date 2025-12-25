Tiempo agradable para Nochebuena en Monterrey

Para la Mesa del Norte se pronostica por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí.
Cielo despejado a medio nublado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.