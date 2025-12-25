Tiempo agradable para Nochebuena en Monterrey

Por: Arlett Fernández 24 Diciembre 2025, 14:32 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y agradable para este miércoles en donde la máxima será de 27 grados, mientras que por la noche se esperan 20 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Para la Mesa del Norte se pronostica por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado, y cálido en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Nuevo León y San Luis Potosí. Cielo despejado a medio nublado y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h en la región.