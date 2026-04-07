Tiempo agradable para esta jornada de lunes en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 19 grados para esta tarde de lunes, mientras que en la noche se pronostican 16 grados

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Para la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas montañosas de la región, así como ambiente gélido en zonas serranas de Durango.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como muy caluroso en el suroeste de Chihuahua. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente frío número 43 se extenderá sobre el golfo de México y continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Por otra parte, canal de baja presión sobre el occidente y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos océanos, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, sur y sureste de México, continuando con la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro) e iniciará una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).