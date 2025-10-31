Tiempo agradable en la zona metropolitana de Monterrey

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se estará presentando cielo medio nublado.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas del oriente de la región; de ambiente frío, con posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.
Durante la tarde, ambiente templado a cálido; con lluvias aisladas en Durango, y sin lluvia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango y San Luis Potosí, así como rachas menores a 35 km/h en zonas de Aguascalientes.