Termómetro sin variaciones durante la jornada en Monterrey

Por: Arlett Fernández 02 Diciembre 2025, 14:46

Clima en Monterrey con ambiente fresco para este martes en donde se pronostica una temperatura máxima de 15 grados por la tarde y de 12 grados por la noche

En la Mesa del Norte se espera cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en San Luis Potosí (región Huasteca), y lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con posibles heladas en zonas serranas de la región, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Condiciones para caída de aguanieve en sierras de Durango. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 45 km/h en Nuevo León.