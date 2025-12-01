Termómetro llegará hasta los 18°C durante este domingo

Las condiciones podrían mantenerse húmedas durante esta jornada, debido a que se cuenta con 70% de probabilidad de lluvia para la zona metropolitana

Las condiciones meteorológicas pronósticadas por las autoridades podrían alcanzar una temperatura máxima de 18° centígrados durante la jornada de este domingo.

De acuerdo con datos proporcionados por Protección Civil Nuevo León, las condiciones para la mañana de este domingo se registraron con mínimas de 16° centígrados, acompañados de un cielo nublado y lluvia intermitente.

Durante la tarde, las temperaturas podrían alcanzar hasta los 18° centígrados bajo las mismas condiciones, las cuales prevalecerán hasta la noche. Sin embargo, se presentará un descenso en el termómetro que podría rondar entre los 11° centígrados.

Predomina buena calidad del aire en NL

Con base a los datos proporcionados por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, con corte de las 08:00 horas, la calidad del aire se mantiene como buena en las siguientes estaciones:

García Noreste

García Noroeste

San Nicolás Norte 2

Escobedo Norte

Monterrey Noroeste

Monterrey Centro

Monterrey Sur

Apodaca

Pesquería

Guadalupe

Mientras que las que reflejan una calidad "aceptable" son:

Santa Catarina

San Pedro Suroeste

Cadereyta Jiménez

Juárez

San Nicolás Noreste

Prevén temperaturas mínimas de hasta un dígito

De acuerdo con los datos recopilados de Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, para los próximos días se esperan temperaturas mínimas de hasta un solo dígito, incluiso acompañado de lluvias.

Según el pronóstico, se espera que para el día jueves se alcance una temperatura de hasta 21° centígrados, sin embargo, podrían aparecer episodios de llovizna, debido a que se espera hasta el 40% de probabilidad de precipitaciones para la zona metropolitana.

Autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada por los conductos oficiales, ante el posible cambio de condiciones meteorológicas.