Termómetro comienza a recuperarse, pero el frío continúa

Por: Masha Kayl 29 Enero 2026, 04:00 Compartir

En la tarde el termómetro subirá a unos agradables 21°, perfectos para lavar la ropa que se quedó sucia tras los días con muy malas condiciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este jueves las condiciones climáticas seguirán mejorando luego de días gélidos, sin embargo, por las mañanas y noche el frío persistirá, por lo que hay que no hay que dejar de tomar precauciones. Al momento la temperatura es de 8 grados y el cielo es mayormente despejado, por lo que todavía hay que salir bine abrigados, pese a que por la tarde el panorama será distinto. Ya en la tarde el termómetro subirá a unos agradables 21°, perfectos para lavar la ropa que se quedó sucia tras los días con muy malas condiciones. Por la noche se esperan 12 grados, por lo que también hay que dormir bien cubiertos para evitar pescar alguna enfermedad respiratoria por la temporada.