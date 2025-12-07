Termómetro alcanzará los 25°C durante la tarde de este sábado

De acuerdo con los resultados emitidos por el monitoreo de diversas corporaciones, el cielo se mantendrá nublado durante esta jornada sabatina

El monitoreo ambiental de diversas corporaciones arrojó que se espera una temperatura máxima de 25° centígrados para la jornada de este sábado.

De acuerdo con los datos recopilados por Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua informó que la mañana de este sábado registró una temperatura de 14° centígrados acompañado de un cielo parcialmente nublado.

Para la tarde se espera que el termómetro alcance hasta los 25° centígrados, mientras que para la noche se espera que descienda hasta los 17° centígrados.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León con corte de las 09:00 horas, arrojó que se cuenta con una calidad aceptable del aire.

Al menos ocho de las 15 estaciones distribuidas por la zona metropolitana se encuentran en color verde, lo que refleja una buena calidad del aire:

García Noroeste

García Noreste

Monterrey Noroeste

Monterrey Centro

Monterrey Sur

Apodaca

Guadalupe

Cadereyta Jiménez

Mientras que en color amarillo se encuentran las siguientes cuatro estaciones:

Escobedo Norte

San Pedro

Pesquería

Juárez

Sin embargo, tres de las 15 estaciones se encuentran en color naranja, lo que refleja una calidad mala del aire:

Santa Catarina

San Nicolás Noreste

San Nicolás Norte

Temperaturas para los siguientes días

Las temperaturas esperadas para los siguientes días se prevén entre los 10° y 28° centígrados, acompañados de nubosidad y rachas de viento menores a los 30 km/h. Además, se prevé que la condición del aire se mantenga en buena calidad.

Autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier modificación en las condiciones ambientales.