Tendrá Monterrey semana de contrastes climáticos

En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte) y Coahuila (norte); las cuales podrían generar encharcamientos; así como lluvias y chubascos en Nuevo León. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente de fresco a templado en la región y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur) y Durango (oeste), finalizando para este día en Nuevo León y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; además de rachas de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León.