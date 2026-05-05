Tendrá Monterrey semana de contrastes climáticos

Por: Carolina Sifuentes 04 Mayo 2026, 14:00 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente caluroso para los siguientes días, pero a partir del jueves llega un ligero descenso en la temperatura y probabilidad de lluvia

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En la Mesa del Norte durante el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (norte) y Coahuila (norte); las cuales podrían generar encharcamientos; así como lluvias y chubascos en Nuevo León. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente de fresco a templado en la región y muy frío con posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Aguascalientes, Zacatecas (sur) y Durango (oeste), finalizando para este día en Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua y Durango; además de rachas de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León.