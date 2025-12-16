Tendrá Monterrey clima variado durante la semana

Por: Arlett Fernández 15 Diciembre 2025, 15:00

De frío ligero a ambiente cálido se espera durante esta semana en Monterrey, ya que se prevé que el termómetro alcance los 30 grados el próximo jueves

En la Mesa del Norte se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Zacatecas. Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí; ambiente frío en sierras de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí; ambiente muy frío con heladas en sierras de Zacatecas; y ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del este y noreste 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y Aguascalientes.